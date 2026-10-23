Молитва вместо ружья: как сибирская отшельница Агафья Лыкова избавилась от таежного хищника

Медведь, который весь сентябрь тревожил таёжную отшельницу Агафью Лыкову, похоже, стал готовиться к зимней спячке. В последние дни у заимки его не видели, хотя порой издалека ещё слышны характерные медвежьи звуки. Что заставило зверя оставить известную отшельницу в покое, рассказали в издании krsk.aif.ru.

Медведи наведываются к заимке уже несколько десятков лет. Началось всё с молодой медведицы: её привлёк запах мёртвой курицы. Агафья Карповна не закопала птицу, а выбросила её недалеко от жилья. Тогда зверя удалось прогнать, однако любопытные косолапые по-прежнему заглядывают в гости.

Был в жизни отшельницы и такой эпизод: однажды она столкнулась с медведем прямо на тропе. Вместо того чтобы кричать или спасаться бегством, Агафья Лыкова спокойно стала читать молитву. Зверь повернул обратно и убежал.

В первых числах сентября, когда на заимке ещё помогали студенты-волонтёры, медведь больше часа бродил рядом с участком. Ребята пытались отвадить его петардами и стучали по пустой бочке, но шум его не смущал. Косолапый даже забрался в огород: прошёлся по грядкам с репой и погрыз ботву картофеля. Словно показал, кто здесь главный, и скрылся в лесу. Агафья Карповна ожидала, что к ночи он появится снова, однако зверь так и не вернулся.

По словам охотоведа, кандидата биологических наук Виктора Окаёмова, у такого поведения есть объяснение. У каждого медведя в тайге свой участок. Иногда более молодой и сильный зверь отбирает чужие владения – так устроена жизнь в лесу. И всё же обычно косолапые считаются с соседями и без причины на их территорию не заходят.

– Так и с заимкой Лыковых. В начале сентября косолапый осмотрел участок и ушёл на свою территорию, которую до того, как заляжет в спячку, будет обходить и проверять – не зашёл ли кто чужой, – рассказал Окаёмов.

Руководитель заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что волонтёры помогли запастись дровами и всем необходимым для долгой зимы, чтобы Агафья Карповна могла провести её спокойно. Рядом с отшельницей остаётся Георгий – помощник от старообрядческой церкви, который берёт на себя часть повседневных хлопот.

По словам директора заповедника, специалисты заблаговременно оформили разрешение на изъятие беспокоившего отшельницу животного, однако после этого медведь им так и не показался. При этом у Агафьи Лыковой есть специальные средства, которыми можно отпугнуть лесного гостя.

Виктор Непомнящий подчеркнул: главное, что Агафья Карповна постоянно на связи благодаря спутниковому телефону. Если ей вдруг потребуется помощь, она сможет сообщить об этом, а сотрудники – отреагировать.