Медведи идут в Подмосковье: откуда взялись десятки новых хищников

В Московской области выросла численность бурых медведей: с 10–15 особей в 2018 году до 70–80 в 2026-м. Как рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в Министерстве экологии и природопользования Московской области, хищники мигрируют в западные и северные округа из-за резкого роста популяций в соседних регионах. Для сравнения: в Тверской области число медведей достигло 5000, в Смоленской – 2380, в Ярославской – 1300.

Минэкологии региона уточняет: прямые встречи с животными происходят редко. В основном жители замечают следы на земле или деревьях.

– В большинстве случаев о присутствии зверя свидетельствуют следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки его жизнедеятельности, изредка фиксируются молодые особи вблизи автомобильных дорог, – отметили в ведомстве.

При этом эксперты призывают не поддаваться панике. За медвежьи следы люди часто ошибочно принимают отпечатки лап крупных собак, а за царапины на коре – следы лосей или дятлов.