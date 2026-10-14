"Износ шеи – норма возраста": врач рассказал о том, что ждет всех к 60 годам

Износ межпозвонковых дисков, небольшие костные разрастания и другие изменения в шее встречаются даже у 20-летних, а к 60 годам появляются почти у всех. Об этом "Газете.Ru" рассказал травматолог-ортопед Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, ассистент кафедры детской хирургии имени академика Ю. Ф. Исакова Пироговского университета Андрей Семенов.

– В подавляющем большинстве случаев, когда молодому человеку "нашли шейный артрит", речь идет о первом варианте – описании МРТ или рентгенограммы, а не о болезни суставов в строгом смысле. И если говорить о находках на снимках, то проблема очень распространена, и это главное, что нужно знать, – поделился врач.

По словам травматолога, в одном из японских исследований МРТ шеи у 1211 здоровых добровольцев выбухание межпозвонковых дисков обнаружили у 87,6% участников. Изменения встречались и у людей в возрасте 20–30 лет.

Другое исследование показало, что признаки дегенерации шейных дисков были примерно у 17% мужчин и 12% женщин в возрасте около 20 лет. Среди людей старше 60 лет такие изменения выявляли уже у 86–89%.

– То есть "износ" шеи – это не редкая болезнь, а такая же норма возраста, как морщины, – отметил Семенов.

Напомним, ранее врач-кинезиолог рассказал редакции VSE42.RU, действительно ли чеснок на шее помогает от болезней.