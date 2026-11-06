По сказкам ЕВРАЗа: в Сибири устроили творческий конкурс для семей

ЕВРАЗ объявил о начале конкурса "Огневар – тепло и душа города" для детей и родителей. Как сообщает компания, проект проводится при содействии администрации Новокузнецка и основан на книге "Сказки ЕВРАЗа. Путешествие Огневара".

В центре истории – Огневар, персонаж, связанный с огнём доменной печи. В книге герой путешествует по городам, где работает компания: Новокузнецку, Туле, Качканару и Нижнему Тагилу. Среди других персонажей – волшебница Фрея и гномы. Их образы участники конкурса могут использовать при создании своих работ.

В Сибири заявлены две номинации.

В первой – "Новогодняя игрушка" – принимают авторские ёлочные украшения по мотивам книги.

Во второй, "Новогодний костюм", можно представить праздничный или карнавальный костюм, связанный с героями и сюжетами сказки.

Конкурс рассчитан на совместное участие детей и родителей. По данным организаторов, его задача – поддержать семейное творчество и познакомить детей с металлургическими профессиями и ценностью созидательного труда.

Заявки принимают с 3 ноября по 2 декабря 2026 года включительно. Их нужно направить на официальный электронный адрес организатора.