По сказкам ЕВРАЗа: в Сибири устроили творческий конкурс для семей

ЕВРАЗ объявил конкурс "Огневар – тепло и душа города" для детей и родителей. Участники могут представить новогоднюю игрушку или костюм по мотивам книги о сказочном герое.
ЕВРАЗ объявил о начале конкурса "Огневар – тепло и душа города" для детей и родителей. Как сообщает компания, проект проводится при содействии администрации Новокузнецка и основан на книге "Сказки ЕВРАЗа. Путешествие Огневара".
В центре истории – Огневар, персонаж, связанный с огнём доменной печи. В книге герой путешествует по городам, где работает компания: Новокузнецку, Туле, Качканару и Нижнему Тагилу. Среди других персонажей – волшебница Фрея и гномы. Их образы участники конкурса могут использовать при создании своих работ.
В Сибири заявлены две номинации.
- В первой – "Новогодняя игрушка" – принимают авторские ёлочные украшения по мотивам книги.
- Во второй, "Новогодний костюм", можно представить праздничный или карнавальный костюм, связанный с героями и сюжетами сказки.
Конкурс рассчитан на совместное участие детей и родителей. По данным организаторов, его задача – поддержать семейное творчество и познакомить детей с металлургическими профессиями и ценностью созидательного труда.
Заявки принимают с 3 ноября по 2 декабря 2026 года включительно. Их нужно направить на официальный электронный адрес организатора.