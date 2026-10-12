Общество

Чеснок на шее от вирусов: бессмысленный ритуал или реальная защита? Отвечает врач

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал россиянам, действительно ли чеснок помогает от болезней.

С наступлением холодов многие вспоминают проверенный, казалось бы, с детства способ защититься от простуды – чеснок. Кто-то добавляет его в еду, а кто-то идет дальше и вешает зубчик на шею, веря, что запах отпугнет вирусы. Но насколько такой метод эффективен на самом деле? Об этом VSE42.Ru рассказал Гаврикин Михаил – врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса "Биомеханика глазами кинезиолога".

По его словам, свежий чеснок действительно обладает антибактериальным действием благодаря аллицину.

– Но доказанной профилактики ОРВИ у него нет, – отметил врач.

Что касается метода, знакомого многим с детства, – чеснока, подвешенного на шею, – он не имеет научного обоснования.

– Чеснок на шее – это народный метод без научного обоснования. Эффективность минимальна. Лучше добавить чеснок в еду – польза от этого хотя бы реальная, – подытожил Михаил Гаврикин.

Фото: magnific.com / 8photo
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