Чеснок на шее от вирусов: бессмысленный ритуал или реальная защита? Отвечает врач

С наступлением холодов многие вспоминают проверенный, казалось бы, с детства способ защититься от простуды – чеснок. Кто-то добавляет его в еду, а кто-то идет дальше и вешает зубчик на шею, веря, что запах отпугнет вирусы. Но насколько такой метод эффективен на самом деле? Об этом VSE42.Ru рассказал Гаврикин Михаил – врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса "Биомеханика глазами кинезиолога".

По его словам, свежий чеснок действительно обладает антибактериальным действием благодаря аллицину.

– Но доказанной профилактики ОРВИ у него нет, – отметил врач.

Что касается метода, знакомого многим с детства, – чеснока, подвешенного на шею, – он не имеет научного обоснования.