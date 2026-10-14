Спина болит неделями – пора на МРТ: невролог предупредила об опасной болезни

Длительная и нарастающая боль в спине может указывать на грыжу межпозвонкового диска. Об этом NEWS.ru рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Толстова.

По словам специалиста, если неприятные ощущения сохраняются более шести недель, рекомендуется сделать МРТ.

– Если боль в спине не проходит более четырех – шести недель или нарастает, несмотря на лечение, [это может быть одним из признаков грыжи межпозвонкового диска]. Если дискомфорт не уменьшается после консервативной терапии, это основание для назначения МРТ, – отметила невролог.

Особое внимание следует обратить на неприятные ощущения, которые не уменьшаются в состоянии покоя, регулярно будят человека ночью или становятся все сильнее. Как отметила Толстова, такое течение нетипично для обычной механической боли в спине.

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