В 9 раз больше: власти Кузбасса раскрыли, сколько медведей разрешили отстрелить

Редакция VSE42.RU отправила запрос в Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. Журналистов интересовало, сколько разрешений на отстрел медведей выдали в этом году и как это соотносится с прошлым годом.

В ведомстве пояснили, что в 2026 году министерство выдало 36 разрешений на отстрел бурых медведей – из-за того, что местные власти жаловались на выходы хищников в населённые пункты. Также отмечается, что годом ранее, в 2025-м, таких разрешений было всего 4.

Получается, что за год число разрешений выросло в 9 раз. Это говорит о том, что медведи стали выходить к людям гораздо чаще.

Речь идет о так называемых "наглых" медведях. Тех, кто вышел из леса и обратно возвращаться не собирается. Сначала их пытаются просто отпугнуть – шумом, машинами, светом. Но если хищник настойчивый, как это было в Кемерове, его приходится отстреливать.

А ситуация с хищниками в Кузбассе действительно напряжённая. Ранее VSE42.RU сообщал, что медведь раскопал кладбище в регионе. Также известно, что в Новокузнецке ввели особый режим из-за медведей. А ещё в Кузбассе начали подкармливать хищников, чтобы удержать их в лесу.