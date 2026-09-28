Дикий медведь, закошмаривший Кемерово, снова вернулся в город - видео

Напомним, большой дикий медведь уже сутки кошмарит кемеровчан – он проскакал по дворам многоэтажек на бульваре Строителей, потом ушёл на окраину города. А вечером 27 сентября снова триумфально вернулся в Кемерово, причём так, что перепуганным горожанам пришлось прятаться в магазине.

Утром 28 сентября власти сообщили, что на хищника открыли настоящую охоту, выслеживали его с помощью дронов и тепловизоров, и в итоге вытеснили из города на трассу. А уже вечером 28 сентября в соцсетях Кемерова снова появилось видео с медведем.

Автор видео, отчаянно матерясь, грустно констатирует – на окраине городского частника, на улице Аэропорт в районе дома №60 бредёт медведь. Действительно, на кадрах запечатлен большой зверь, который куда-то идёт по дороге частного сектора. Правда, тот ли это хищник, которого с трудом выгоняли из Кемерова, опять вернулся в город, или это уже новый медведь, неизвестно.