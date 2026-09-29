Соцсети: медведь раскопал кладбище в Кузбассе

В соцсетях Новокузнецка появились очередные публикации с медведем. По данным городского сообщества, медведь раскапывает Кузнецкое кладбище. Необычного гостя сняли на видео местные жители.

На записи видно, как медведь спокойно передвигается среди могил. По словам местных, хищник ел всё, что ему удалось откопать. На кадрах заметно, как он ест продукты, оставленные на захоронениях. Отмечается и бесстрашный очевидец, который снимает медведя с довольно близкого расстояния.

В комментариях некоторые кузбассовцы сочувствуют животному.

– Насколько животные оголодали, – написала одна из подписчиц.

Ранее VSE42.RU сообщал, что дикий медведь, закошмаривший Кемерово, снова вернулся в город – кадры появились в соцсетях. А жалобы кузбассовцев на медведей успели дойти до Следкома и даже до Первого канала