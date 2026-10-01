Экстренные меры: в Новокузнецке из-за медведей ввели режим повышенной готовности

В южной столице Кузбасса введён режим повышенной готовности из-за активности диких хищников, сообщает в четверг мэр Денис Ильин.

– Участившиеся случаи выхода диких животных в населённые пункты вызывают обеспокоенность. Провёл заседание комиссии по ЧС с участием экстренных служб и председателей садовых обществ. В городе действует режим повышенной готовности, – сказал Ильин.

Управление по защите населения и территории Новокузнецка добавляет, что бурые медведи выходят к жилым массивам и промзонам. В ЕДДС поступило уже 282 сообщения.

Городские власти ужесточили контроль за состоянием границ СНТ, подчёркивая, что прежде всего пищевые отходы манят медведей к людям.

О медведях в Новокузнецке можно сообщать по телефонам 112, 102 (полиция), 32-15-15 или 32-16-16 (ЕДДС Новокузнецка), 32-42-52 (ЕДДС Новокузнецкого округа – для СНТ и посёлков).

Однако за фейки грозят штрафы.

– За распространение ложной информации (фейков) о ситуациях с медведями, вызывающей панику, предусмотрена административная ответственность и крупные штрафы, – сказали в службе спасения.

Специалисты рекомендуют дачникам и селянам убрать урожай и продуктовые отходы с участков, не ходить в лес, не ездить на природу и не жарить шашлыки.

Напомним, очевидцы сообщали, что в Новокузнецке медведи начали раскапывать кладбища.