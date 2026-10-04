Медведей в Кузбассе экстренно накормят овсом и кукурузой, чтобы не ели людей

Кузбасских медведей экстренно кормят овсом и кукурузой, сообщил представитель областного министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства, отвечая на вопросы подписчиков в чате губернатора Ильи Середюка в соцсетях.

– Устроено также 20 кормушек с овсом и кукурузой, чтобы отвлечь медведей от СНТ, в которые они приходят за растительной пищей, – сказали в ведомстве.

При этом министерство указывает, что медведям перед зимовкой нужна высокоуглеводная диета из орехов, ягод, ранеток и корнеплодов.

Минлесхоз напоминает, что в Новокузнецке из-за нашествия медведей введён режим повышенной готовности. Службы работают в усиленном режиме. Город патрулирует полиция, прилегающие лесные территории – госинспекторы и охотники-волонтёры.

Также указано, что медведи с наступлением первых морозов в любом случае уйдут глубоко в тайгу и впадут в спячку, таков биологический механизм. Ведомство подчёркивает, что шатуны появляются крайне редко – в прошлый раз такой был в 2019 году.

– Чтобы не бояться, важно понимать как зверь себя ведёт, он не станет без причины нападать на человека. Наши сотрудники работают в лесу без оружия, нападений не было ни разу, – заверили в минлесхозе.

Ранее сообщалось, как нужно себя вести при встрече с медведем. А хищника, который несколько дней пугал кемеровчан, застрелили.