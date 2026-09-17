Медведей в Кузбассе решили подкармливать: что происходит в тайге

В этом году в Сибирском федеральном округе отмечается полный неурожай основных кормов бурого медведя. Это может быть одной из причин, почему животные выходят к населенным пунктам.

Как сообщил глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин, для решения проблемы продолжают работать 40 охотников. Они знают обо всех сигналах от жителей и оперативно на них реагируют. Стрелять в населенных пунктах охотники не могут, поэтому первая задача – отогнать зверя в лес, вторая – оставить его там.

Для этого создают прикормочные площадки в лесистой части по периметру населенных пунктов. Такие площадки уже есть в районе Чистой Гривы, Есаулки, Малиновки, на границах с Калтаном и Осинниками и в других территориях – всего 19.

– Когда у зверя есть пища в лесу, он не выходит к людям, – цитирует ТАСС Шарнина.

Дополнительно устанавливают четыре кормушки вокруг поселка Таргайский Дом отдыха. Изучаются и другие территории. Также в округе ежесуточно дежурят мобильные группы полиции, которые помогают охотникам отгонять зверей от домов.



Шарнин призвал жителей убрать урожай яблок, груш и ирги – сладкий запах привлекает медведей.

Ранее мы писали о том, что родители в одном из кузбасских городов могут временно перевести ребенка на дистанционное обучение из-за выхода медведей к людям.

Еще одна причина выхода медведей к людям – массовая миграция из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Томской области. Подробнее об этом мы также рассказывали ранее.