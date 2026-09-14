Вырубают тайгу? Власти назвали причину нашествия медведей в Кузбассе

Власти Кузбасса заявили, что нашествие медведей в регионе не связано с вырубкой лесов. По данным Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства, в регионе запас леса на корню составляет 700 млн кубометров, а добывают менее 0,09% – в десятки раз меньше, чем в СССР.

В Китай, вопреки сложившемуся мнению, отправляют менее 10% древесины, остальное используется на внутреннем рынке. Около половины объема заготавливают жители региона для собственных нужд.

Настоящая причина выхода медведей к людям – массовая миграция из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Томской области. Подробнее об этом мы рассказывали ранее.