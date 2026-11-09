В Кемерове под дождём устанавливают главную ёлку – фото с места

В областном центре уже вовсю готовятся к Новому году: на площади Советов начали устанавливать главную городскую ёлку. Работы не остановил даже дождь.
В центре Кемерова начали устанавливать главную новогоднюю красавицу.
– Сейчас специалисты свозят оборудование для основания. Скоро на площади Советов появится праздничное чудо, – сообщает городская администрация.
В итоге вместе с основанием и макушкой высота ели составит 25 метров. После установки её украсят яркими огнями.
Вокруг главного новогоднего символа также планируют залить каток.
– Вокруг зальют каток – идеальное место для семейных прогулок и волшебных фото, – подчеркнули в мэрии.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что с погодой в Кузбассе творится что-то странное: в середине ноября на улице грязь, дожди и плюсовая температура. Синоптики рассказали, что так будет практически всю неделю. Несмотря на это, Кемерово уже начали готовить ко встрече Нового года – улицы украшают зимним декором. Также в магазинах города уже вовсю продают праздничные новогодние товары.