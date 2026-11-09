Новый год подкрался незаметно: Кемерово начали украшать к празднику

Кемерово готовят ко встрече Нового года. На проспекте Шахтёров летнюю композицию "Радужный букет" уже превращают в зимнюю.

– Объёмная композиция "Радужный букет" на проспекте Шахтёров меняет свой облик. Вместо летних цветочков появляются изящные снежинки, – сообщает мэрия Кемерова.

Как подчеркнули власти, специалисты приступили к смене декораций сегодня, 9 ноября. Летние элементы постепенно убирают, а на их место устанавливают зимние украшения.

– Так в Кемерово постепенно приходит праздничная атмосфера, город становится волшебнее, а ожидание праздника – всё ощутимее, – отметили в администрации.

При этом настоящая зима пока не спешит вступать в свои права. Сегодня синоптики прогнозировали по Кузбассу до +15 градусов и дожди.

Отметим, что новогодняя подготовка заметна не только на улицах города: ранее редакция VSE42.RU рассказывала, что в магазинах уже вовсю продают праздничный декор и подарки к самому главному зимнему празднику.