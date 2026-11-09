Новый год подкрался незаметно: Кемерово начали украшать к празднику

В Кемерове уже начали создавать новогоднее настроение, хотя за окном пока совсем не зимняя погода. Кадрами преображения поделилась городская администрация.
Кемерово готовят ко встрече Нового года. На проспекте Шахтёров летнюю композицию "Радужный букет" уже превращают в зимнюю.
– Объёмная композиция "Радужный букет" на проспекте Шахтёров меняет свой облик. Вместо летних цветочков появляются изящные снежинки, – сообщает мэрия Кемерова.
Как подчеркнули власти, специалисты приступили к смене декораций сегодня, 9 ноября. Летние элементы постепенно убирают, а на их место устанавливают зимние украшения.
– Так в Кемерово постепенно приходит праздничная атмосфера, город становится волшебнее, а ожидание праздника – всё ощутимее, – отметили в администрации.
При этом настоящая зима пока не спешит вступать в свои права. Сегодня синоптики прогнозировали по Кузбассу до +15 градусов и дожди.
Отметим, что новогодняя подготовка заметна не только на улицах города: ранее редакция VSE42.RU рассказывала, что в магазинах уже вовсю продают праздничный декор и подарки к самому главному зимнему празднику.