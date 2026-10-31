Ведьмы делят полки с Дедом Морозом: Кемерово накрыла праздничная вакханалия

Накануне журналист VSE42.RU прошёлся по магазинам Кемерова и заметил необычную картину. В одной из популярных торговых сетей праздничный декор к Хэллоуину и Новому году выставили на продажу одновременно. Причём товары не просто находятся в разных отделах, а буквально соседствуют друг с другом на одних полках.

Рядом с паутиной, ведьмами, привидениями и зловещими тыквами красуются снежинки, новогодняя мишура, ёлочные украшения и Деды Морозы. Здесь мрачная атмосфера Хэллоуина сталкивается со сказочным настроением зимних праздников – и всё это можно увидеть за один поход в магазин.

При этом новогодний ассортимент появился не только в этой торговой сети. Во многих магазинах Кемерова уже продают ёлочные украшения, праздничный декор и другие атрибуты главного зимнего праздника. Судя по всему, подготовку к Новому году решили начать сильно заранее.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU публиковала большой материал про Хэллоуин – "Из-под маски мертвец глядит" – вся правда о Хэллоуине, от кельтов до Руси.