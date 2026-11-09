"Снег смылся": в Кузбассе с погодой творится что-то странное – когда ждать мороз

С погодой в Кемеровской области творится что-то странное: несмотря на середину ноября, на улице грязь, дожди и плюсовая температура. Осень словно вцепилась в Кузбасс мёртвой хваткой, не желая уступать зиме.

В Кемеровском гидрометцентре сайту VSE42.Ru рассказали, что так будет практически всю неделю.

– В центральной части региона снег смылся дождями. Эту ночь ожидаем самые обильные осадки на неделе на востоке, а послезавтра – на юге. Будет катушка и обледенение – при слабом минусе – гололёд, при плюсе – большие лужи, – сказала синоптик.

Смоет снег в ближайшие дни в южных районах. Прекратиться осадки должны в пятницу.

Температуры на неделе ожидаются слабоположительные днём (+3,+9°C) и небольшой минус ночью, до –2°C. Однако скоро это изменится.

– Прогнозируем понижение температуры в конце недели, а также усиление ветра до 13-18 м/с, – сказала собеседница.

Западно-Сибирское УГМС прогнозирует на вторник ночью –2,+3°C, местами до +8°C, днём 0,+5°C, местами до +10°C. В среду ночью 0,–5°C, местами до +5°C, днём –1,+4°C. В четверг ночью –1,–6°C, днём –3,+2°C.