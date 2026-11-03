Забудьте о варенье: топ простых продуктов с кухни, которые заставят иммунитет работать на максимуме

Как рассказал врач Сабухи Самедов, быстро "поднять" иммунитет отдельными продуктами невозможно. В беседе с изданием "Газета.Ru" медик подчеркнул, что защиту организма обеспечивает только регулярное поступление нутриентов. Он назвал главные элементы сбалансированного осеннего меню:

• Витамин С: капуста, брокколи, сладкий перец, черная смородина и облепиха. Выбирайте свежие или замороженные ягоды. Варенье и морсы менее полезны из-за сахара.

– При этом варенье и сладкие морсы не равнозначны свежим или замороженным ягодам из-за большого количества сахара, – предупредил собеседник СМИ.

• Витамин А: тыква, морковь и темно-зеленые овощи. Употребляйте их с растительным маслом для правильного усвоения каротиноидов.

• Клетчатка: яблоки, груши и корнеплоды. Квашеная капуста также полезна для кишечника, но при гипертонии и отеках нужно контролировать потребление соли.

• Белок: мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые. Белок критически важен для выработки антител. Овощные салаты без белка не делают рацион полноценным.

• Омега-3 и витамин D: жирная морская рыба (сельдь, скумбрия, сардины, лосось).

• Витамин Е и цинк: несоленые и неглазированные орехи и семена. Безопасная норма – 20–30 граммов в день.

Врач подчеркивает: избыток питательных веществ не сделает иммунитет сильнее. Принимать высокие дозы витамина D и цинка в аптечных добавках без назначения специалиста не следует.

Пониженное настроение, тревожно-депрессивные состояния и нарушения пищевого поведения могут указывать на недостаток витамина D, объяснил диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Его слова приводит Inkazan.ru, ссылаясь на aif.ru. Как отметил врач, нехватка этого витамина сказывается не только на психоэмоциональном состоянии: она может давать о себе знать и физическими симптомами.

Еще одним спутником дефицита витамина D бывает ослабление иммунитета. Кроме того, в определенном возрасте его недостаток способен осложнять течение остеопороза. Как сообщает Karelinform.ru, при этом нарушается обмен веществ в костной ткани, из-за чего кости теряют прочность и легче ломаются.