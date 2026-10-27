Броня от вирусов: три копеечных овоща перед холодами для мощного иммунитета

Перед похолоданием стоит чаще есть тыкву, брокколи и свеклу: они помогут поддержать иммунитет и защитить организм от сезонных инфекций. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева. Она объяснила, что в сезонных овощах есть вещества, особенно нужные организму осенью и зимой. При этом стоят они меньше, чем многие овощи, привезенные издалека.

– Что включить в рацион? Тыква – королева осени. Она богата калием, пектином и витамином С. Брокколи – один из самых мощных природных иммуномодуляторов, – сообщила нутрициолог.

Не забывайте и о свекле: этот корнеплод помогает работе печени и поддерживает сосуды. Как отметила Милаева, железо, фолиевая кислота и бетаины в составе свеклы способствуют восстановлению клеток и оберегают их от окислительного стресса.