Миллионы россиян переведут в ПДС: отменят ли страховые пенсии

Как отметила депутат в беседе с изданием "Абзац", возможный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) никак не отразится на страховых пенсиях. По ее словам, накопленные средства могут дать дополнительный доход в пожилом возрасте.

– У нас страховая пенсия полностью сохраняется. Страховая пенсия по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Здесь абсолютно никаких изменений не будет. Долгосрочные сбережения – это дополнительная социальная возможность, – сказала собеседница СМИ.

Как объяснила депутат, особенно пригодиться программа может самозанятым, которые не перечисляют добровольные пенсионные взносы. У них есть риск не набрать нужного стажа и достаточного количества пенсионных баллов. ПДС поможет сформировать дополнительный запас средств, однако страховую пенсию она не заменит. Правила ее назначения тоже останутся прежними.

Ранее сообщалось о подготовленном Минфином законопроекте, который предусматривает автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений. Под действие новых правил могут попасть десятки миллионов человек. Информацию об этом публикует Atas.info, ссылаясь на РБК.