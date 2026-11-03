Повышение возраста молодежи: грозит ли россиянам новая пенсионная реформа

Как рассказала Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru, заметных изменений возраста выхода на пенсию в России в ближайшие 15–20 лет не намечается. Депутат Госдумы напомнила, что нынешняя реформа пока продолжается: ее переходный этап завершится только в 2028 году.

– Сразу хочу подчеркнуть, что инициатива о повышении возраста молодежи не имеет ничего общего с пенсионной реформой. Она еще даже не закончилась. До 2028 года у нас идет переходный период, меняется пенсионный возраст. После этого, в ближайшие 15–20 лет, абсолютно точно никаких существенных сдвигов в части возраста получения пенсии не планируется, – пояснила собеседница СМИ.

Как объяснила депутат, идею расширить возрастные рамки молодежи обсуждают, чтобы дать дополнительные социальные гарантии и льготы тем, кто из-за долгой учебы не успевает получить поддержку. В первую очередь это касается, например, врачей: на образование у них уходит больше восьми лет, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Бессараб напомнила, что Всемирная организация здравоохранения относит к молодежи людей в возрасте от 18 до 44 лет, а российские рамки – от 14 до 35 лет. В законе о молодежной политике закреплены разные гарантии и льготы, включая ипотечное кредитование. Подготовка врачей занимает больше восьми лет, поэтому после ординатуры времени на использование льгот остается совсем немного. Расширение возрастных рамок – всего лишь один из способов поддержать людей, заключила депутат.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко поддержал инициативу ВЦИОМ об увеличении верхней границы молодежного возраста в России до 40 лет . По его словам, такое изменение отражает общую тенденцию к росту продолжительности жизни, сообщает Inkazan.ru.