Молчание стоит накоплений: чем грозит автоматический перевод пенсий в ПДС

Минфин подготовил законопроект об автоматическом переводе накопительной части пенсии граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Деньги переведут по умолчанию, если человек не оформит официальный отказ. Как отмечает 56orb.ru, изменения могут затронуть более 70 млн россиян.

В беседе с изданием Pravda.Ru экономист Константин Добромыслов выделяет три главные угрозы этой инициативы:

Потеря государственных гарантий. Накопительная пенсия входит в систему социального страхования. ПДС – это аналог коммерческого банковского продукта.

Накопительная пенсия входит в систему социального страхования. ПДС – это аналог коммерческого банковского продукта. Риск прямых убытков. Новая программа допускает отрицательную доходность. Государство снимает с себя социальные обязательства, и ответственность за потерю денег ложится на самого гражданина.

Новая программа допускает отрицательную доходность. Государство снимает с себя социальные обязательства, и ответственность за потерю денег ложится на самого гражданина. Нарушение прав. Автоматический перевод средств без прямого согласия владельца противоречит нормам гражданского права.

По его словам, истинная цель инициативы – снизить нагрузку на государственный бюджет.

– Инициатива Минфина может быть попыткой государства минимизировать свои обязательства в условиях дефицита эффективных инвестиционных инструментов. Переход в ПДС допускает возможность отрицательной доходности, что в классической системе социального страхования считается недопустимым, – передает СМИ слова собеседника.

Что это значит для граждан:

Гражданам необходимо взять под контроль статус своих пенсионных счетов. Если вы не хотите брать на себя инвестиционные риски и соглашаться на возможные убытки, вам потребуется внимательно следить за принятием закона и вовремя написать отказ от перехода в ПДС. Практика показывает, что отказ от лишних переводов средств часто уберегает накопления от потерь.