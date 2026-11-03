Выпила стакан и бактерии вымело как метлой: неожиданный напиток для здоровья зубов

Как рассказала нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru, клюквенный сок без добавленного сахара может препятствовать появлению зубного налёта. Она отметила, что в клюкве содержатся проантоцианидины – растительные соединения, которые, как предполагается, мешают бактериям прикрепляться к поверхности зубов.

– Он снижает выработку кислот бактериями, которые питаются сахаром и повреждают эмаль, – отметила эксперт.

При этом выводы основаны на небольшом исследовании ученых: в нём участвовали 22 человека, а эффект оценивали за короткий период. Поэтому результаты требуют дальнейшей проверки, подчеркнула Чаевская.

Эксперт также предупредила, что сладкий клюквенный напиток может, напротив, повысить риск кариеса. Добавленный сахар служит питательной средой для бактерий, вырабатывающих кислоты. По словам нутрициолога, специально включать сок в рацион ради здоровья зубов не нужно: при желании его можно употреблять умеренно, выбирая вариант без сахара. Напиток не заменяет ежедневную гигиену полости рта, передает телеканал "Саратов 24".