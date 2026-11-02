Спасает от цистита, но разрушает эмаль: рассказываю, как я ем клюкву и не порчу зубы

Когда приходят холода, на прилавках появляется клюква – яркая ягода рубинового цвета. За ней давно закрепилась репутация главного природного антибиотика и помощника при лихорадке. Исследования последних лет подтверждают: она действительно может играть важную роль в профилактике серьезных болезней. О свойствах клюквы интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала Дарья Русакова, врач-диетолог и кандидат медицинских наук.

Как объяснила специалист, клюкву не зря называют одной из главных ягод осени. В ней много витамина С, калия, органических кислот и особых растительных антиоксидантов – проантоцианидов. По словам медика, это самый настоящий суперфуд.

Русакова отметила, что главное отличие клюквы – способность ее проантоцианидов не давать бактериям прикрепляться к слизистым оболочкам. В первую очередь речь идет о кишечной палочке. Благодаря этому свойству экстракты ягоды давно применяют в нескольких целях.

Для предупреждения инфекций мочевых путей. Особенно полезно это женщинам, у которых цистит регулярно возвращается. В составе комплексной терапии клюква помогает сделать обострения более редкими.

Особенно полезно это женщинам, у которых цистит регулярно возвращается. В составе комплексной терапии клюква помогает сделать обострения более редкими. Для заботы о сердце и иммунной системе. Ягода обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием: помогает защищать сосуды, поддерживать иммунитет и избегать нехватки витамина С в сезон простуд.

– Оптимальная порция свежей или замороженной клюквы составляет 100-150 граммов в день. Также полезен клюквенный морс, но желательно с минимальным добавлением сахара, чтобы не лишать продукт пользы, – порекомендовала Русакова.

При этом врач подчеркнула, что даже у такой полезной ягоды есть ограничения. От клюквы лучше отказаться или употреблять ее с большой осторожностью в следующих случаях.

При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. Из-за большого количества кислот ягода может спровоцировать выраженную изжогу и боль.

Из-за большого количества кислот ягода может спровоцировать выраженную изжогу и боль. При склонности к мочекаменной болезни. В составе клюквы есть оксалаты, способные способствовать появлению камней.

В составе клюквы есть оксалаты, способные способствовать появлению камней. При приеме препаратов для разжижения крови. Клюква может сделать их действие сильнее.

Обилие кислот также может негативно влиять на зубную эмаль. Поэтому после свежей клюквы стоит ополоснуть рот обычной чистой водой – это поможет уберечь эмаль от повреждения.