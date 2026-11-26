Ранее на анализ состава химическими методами уходило от одного до двух дней. Теперь испытания рентгенофлуоресцентным методом выполняются не более часа, что позволяет быстрее передавать результаты управлению по качеству для оперативного принятия решений о соответствии качества поступающих материалов. Спектрометр определяет содержание ключевых компонентов химического состава в рамках одной аналитической программы. Такой подход снижает объём трудоёмких отдельных операций и помогает рациональнее использовать рабочее время лаборантов.

На оборудовании исследуют широкий спектр огнеупорных материалов: магнезиальные, алюмосиликатные, глиноземистые, шамотные и другие виды. Компетентность специалистов в применении рентгенофлуоресцентного метода была подтверждена в 2025 году при расширении аккредитации в национальной системе аккредитации. При выборе прибора учитывали сразу несколько факторов: курс на импортозамещение, стоимость оборудования, удобство дальнейшего обслуживания, а также соответствие требованиям к точности и скорости проведения испытаний.

– Внедрение спектрометра – системный шаг к повышению надёжности контроля качества. Мы получаем быстрые и точные данные по содержанию компонентов, что напрямую влияет на стабильность технологических процессов и качество конечной продукции. Кроме того, использование отечественного оборудования поддерживает курс на технологическую независимость предприятия, – отметила начальник Центральной заводской лаборатории ЕВРАЗ ЗСМК Ольга Адонина.

Проект нацелен на модернизацию лабораторной базы и повышение эффективности производственных процессов.