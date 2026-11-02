Лечим чипсозависимость: топ-5 продуктов, чтобы похрустеть безопасно для талии

Привычным картофельным чипсам найдётся замена: орехи, мясные чипсы, свежие овощи или сухарики собственного приготовления. Об этом РИАМО рассказал Андрей Симаков – врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност и специалист в области нейрогастроэнтерологии.

– Если есть чипсы адекватно, то ничего страшного не будет. Раз в недельку себя порадовать – ничего не случится. Если хочется чем-то похрустеть таким альтернативным, то можно заменить их какими-нибудь орешками, например. Они питательные, калорийные, достаточно полезные, – передает СМИ слова эксперта.

Также специалист предложил попробовать мясные чипсы: в них много белка.

Что выбрать для хрустящего перекуса, если пищеварение подводит? При запорах и похожих неприятностях врач советует пациентам перекусывать морковью, сладким перцем, редисом – каким-то одним овощем. Не обязательно делать салат: можно есть их отдельно, чтобы получать больше клетчатки.

Ещё один способ обойтись без покупных чипсов – сделать дома сухарики, приготовить овощные брускетты или свой вариант картофельных чипсов. По словам врача, перекусить можно и солёной рыбой. Главное – учитывать, сколько соли в целом поступает с едой за день.