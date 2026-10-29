Здоровье

Я больше не переплачиваю: копеечные суперфуды из обычного магазина — спасаем здоровье и кошелек

Врач-диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин нашел копеечную замену заморской еде. Получаем элитную пользу из обычных недорогих продуктов.

Термин "суперфуд" – маркетинговая уловка. Врач-диетолог Олег Ирышкин в беседе с изданием "Газета.Ru" отметил, что дорогие импортные продукты легко заменить доступными отечественными аналогами без потери пользы.

Список замен для здорового рациона:

  • Семена чиа – семена льна (источник омега-3).
  • Киноа – зеленая гречка (источник аминокислот).
  • Ягоды годжи – облепиха и черная смородина (источник антиоксидантов).
  • Дорадо и сибас – треска, окунь, судак или нерка.
  • Экзотические масла – рыжиковое, горчичное или льняное.

Белое мясо птицы также является суперфудом из-за полного набора аминокислот. Веганам врач рекомендует получать растительный белок из проростков чечевицы, маша, нута и зеленой гречки.

Главный вывод эксперта: настоящий суперфуд – это не один конкретный продукт, а еженедельное разнообразие мяса, рыбы, овощей, зелени и масел на вашем столе.

Фото: VSE42.RU
Автор: Екатерина Редькина
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