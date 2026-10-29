Я больше не переплачиваю: копеечные суперфуды из обычного магазина — спасаем здоровье и кошелек

Врач-диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин нашел копеечную замену заморской еде. Получаем элитную пользу из обычных недорогих продуктов.
Термин "суперфуд" – маркетинговая уловка. Врач-диетолог Олег Ирышкин в беседе с изданием "Газета.Ru" отметил, что дорогие импортные продукты легко заменить доступными отечественными аналогами без потери пользы.
Список замен для здорового рациона:
- Семена чиа – семена льна (источник омега-3).
- Киноа – зеленая гречка (источник аминокислот).
- Ягоды годжи – облепиха и черная смородина (источник антиоксидантов).
- Дорадо и сибас – треска, окунь, судак или нерка.
- Экзотические масла – рыжиковое, горчичное или льняное.
Белое мясо птицы также является суперфудом из-за полного набора аминокислот. Веганам врач рекомендует получать растительный белок из проростков чечевицы, маша, нута и зеленой гречки.
Главный вывод эксперта: настоящий суперфуд – это не один конкретный продукт, а еженедельное разнообразие мяса, рыбы, овощей, зелени и масел на вашем столе.