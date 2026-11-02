Кузбассовцев ждут важные изменения на ноябрьских праздниках – Минтранс

Минтранс Кузбасса предупредил жителей региона об изменениях в расписании междугородных и пригородных автобусов в период ноябрьских праздников.

– В целях обеспечения транспортной доступности и удовлетворения спроса населения на поездки в период ноябрьских праздников, Министерство транспорта Кузбасса и ГПК "Пассажиравтотранс" утверждают особый график работы автобусных маршрутов, – сообщает ведомство.

Так, 3 ноября автобусы внутриобластных междугородных маршрутов будут работать по расписанию пятницы. В ведомстве ожидают повышенный пассажиропоток вечером в связи с началом выходных.

4 ноября автобусы перейдут на график воскресного дня, а 5 ноября будут курсировать по расписанию буднего дня. Далее – по обычным календарным дням.

Уточняется, что посмотреть актуальное расписание можно на информационных стендах в кассах, официальных сайтах перевозчиков и в мобильных приложениях для покупки билетов.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Тисульском районе автобус не смог заехать в гору, и пассажирам самим пришлось его выталкивать. Губернатор Кузбасса признался, что его возмутила эта история. Позже стало известно, что этот застрявший автобус вскрыл системные нарушения.