Общество

Автобус заглох, но народ не сдался: кузбассовцы устроили живой буксир - видео

Жители Тисульского района снова жалуются на общественный транспорт. На этот раз рейсовый автобус не смог подняться в горку.

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В соцсетях региона появилась резонансная публикация. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Белогорск – Тисуль, не смог подняться в горку. В итоге пассажирам пришлось выталкивать его своими силами.

Жители Тисульского района продолжают жаловаться на проблемы с общественным транспортом. Они задаются вопросами, почему единственный рейс оказался неспособен преодолеть обычный подъём, и как в такой ситуации добираться до работы или в больницу. Горожане также интересуются, будут ли власти принимать какие-то меры и вспомнят ли вообще о Тисульском районе.

– Все автобусы отменили по посёлкам. Как людям быть? – высказала недовольство автор поста.

В комментариях горожане отметили, что такие проблемы есть не только в Тисульском районе.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе уже объясняли, куда делись автобусные рейсы – и тогда власти назвали это "оптимизацией".

Видео: ТГ | Инцидент Кузбасс
Автор: Анисия Шокель
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