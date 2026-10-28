Автобус заглох, но народ не сдался: кузбассовцы устроили живой буксир - видео

В соцсетях региона появилась резонансная публикация. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Белогорск – Тисуль, не смог подняться в горку. В итоге пассажирам пришлось выталкивать его своими силами.

Жители Тисульского района продолжают жаловаться на проблемы с общественным транспортом. Они задаются вопросами, почему единственный рейс оказался неспособен преодолеть обычный подъём, и как в такой ситуации добираться до работы или в больницу. Горожане также интересуются, будут ли власти принимать какие-то меры и вспомнят ли вообще о Тисульском районе.

– Все автобусы отменили по посёлкам. Как людям быть? – высказала недовольство автор поста.

В комментариях горожане отметили, что такие проблемы есть не только в Тисульском районе.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе уже объясняли, куда делись автобусные рейсы – и тогда власти назвали это "оптимизацией".