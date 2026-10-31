"Возмутила эта история": губернатор Кузбасса потребовал срочных проверок после ЧП с автобусом

Ранее в соцсетях появилась публикация о рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Белогорск – Тисуль. На подъёме транспорт забуксовал и не смог продолжить движение. В итоге пассажирам пришлось самостоятельно выталкивать автобус.

Ситуацию прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк в традиционных итогах недели.

– Меня, как и многих кузбассовцев, возмутила история с автобусом Белогорск-Тисуль, который забуксовал на дороге, – рассказал глава региона.

Губернатор потребовал от всех глав территорий в сжатые сроки организовать дополнительные проверки автопарка и дорог.

– Неважно, муниципальное это предприятие или чьё-то ещё, – законные рычаги контроля есть для всех. И, коллеги, прошу не перекидывать ответственность друг на друга, – заявил Середюк.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбасс привезли 18 новых школьных автобусов.