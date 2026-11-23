Тёплый сезон – время активного отдыха на природе, сбора ягод и грибов. За эти месяцы в лесах региона искали 163 человека. Поиски в лесной местности осложняются большой площадью обследования и быстрым наступлением темноты.

Беспилотные авиационные системы позволяют обследовать большие территории и труднодоступные участки с воздуха, быстрее получать информацию о местности и определять зоны, которым требуется особое внимание.

Евгений Герасимов, руководитель направления "Беспилотная авиация" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт":