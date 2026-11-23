С июня по сентябрь 2026 года добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" получили 1445 заявок на поиск людей в Кемеровской области. Живыми удалось найти 155 человек.
Тёплый сезон – время активного отдыха на природе, сбора ягод и грибов. За эти месяцы в лесах региона искали 163 человека. Поиски в лесной местности осложняются большой площадью обследования и быстрым наступлением темноты.
Беспилотные авиационные системы позволяют обследовать большие территории и труднодоступные участки с воздуха, быстрее получать информацию о местности и определять зоны, которым требуется особое внимание.
Евгений Герасимов, руководитель направления "Беспилотная авиация" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт":
– Поиски в лесах – непростая задача, которая с наступлением темноты становится ещё сложнее. Быстрее обследовать территорию помогают коптеры: они облетают местность, обнаруживают людей с помощью тепловизора, в том числе в темноте, а также позволяют связаться с пропавшим с помощью голосовых сообщений. Билайн – наш ключевой партнёр уже 14 лет. Его технологическая поддержка помогает нам проводить поиски эффективнее. В этом году оператор передал отряду 29 дополнительных единиц оборудования. Оно появилось благодаря поддержке неравнодушных людей в рамках краудфандинговой инициативы "Набираем высоту".
Поддержать оснащение отряда техникой может каждый, независимо от того, услугами какого оператора он пользуется. Сделать это можно на сайте проекта "Набираем высоту". Собранные средства направляются на приобретение профессиональной техники для поисков с воздуха, которая помогает добровольцам по всей России.
Владимир Савин, директор Кемеровского отделения Билайна:
– Команда Билайн считает, что технологии должны работать не только для бизнеса, но и на пользу обществу – решать социально значимые задачи и реально улучшать качество жизни. Поэтому компания поддерживает "ЛизаАлерт" по всей стране. А поскольку в поисках дорога каждая минута, Билайн технологически помогает волонтёрам быстрее получать нужную информацию и обследовать территории – чтобы больше пропавших возвращалось к близким.
Ещё один инструмент, который помогает в поисках, – сервис "Геопоиск с ЛизаАлерт". С его помощью добровольцы могут получить координаты пропавшего после обращения родственников, если человек заранее подключил эту услугу. Бесплатно подключить сервис можно в приложении Билайн (12+). На сегодняшний день это сделали более 50 тысяч клиентов оператора.
Подробнее на сайте beeline.ru
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