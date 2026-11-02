"Отработали безобразно": застрявший в Кузбассе автобус вскрыл системные нарушения

Губернатор Илья Середюк на аппаратном совещании в понедельник, 2 ноября, припомнил недавнюю историю с застрявшим автобусом Белогорск – Тисуль и указал на вскрывшиеся проблемы.

– Там проблема двойная: техника не готова и дорожные службы отработали безобразно. Это напрямую касается обеспечения безопасности и комфорта людей, пассажиров, которые переезжают и на частных автомобилях, и в автобусах, – сказал губернатор.

Он поручил министру транспорта Константину Лопатенко и главам муниципалитетов немедленно провести ревизию всего подвижного состава и предоставить подробный доклад.

Губернатор добавил, что чиновники перекладывают ответственность на других, а те – на третьих, и это недопустимо, так как ответственность за автобусы коллективная.

Напомним, на прошлой неделе кузбассовцам в Тисульском округе пришлось толкать автобус, застрявший на заснеженной дороге. Через несколько дней глава региона признался, что его возмутила эта история.