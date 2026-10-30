Линза присосется намертво к глазу: врач назвал опасную ошибку любителей бани

В беседе с изданием NEWS.ru врач выделил четыре главные опасности водных процедур в линзах:

• Травмы роговицы. Мягкая гидрогелевая линза впитывает воду, разбухает и плотно прилипает к глазу. Попытка снять ее силой срывает эпителий – верхний слой роговицы.

– В воде она меняет форму, разбухает и присасывается к роговице. Снять ее сразу не получается, а если тянуть с силой, вместе с ней сходит эпителий, верхний слой роговицы, – отметил медик.

• Тяжелая инфекция. В нестерильной воде (душе, купели, озере) обитает паразит – акантамеба. Она проникает под линзу и вызывает кератит. Это воспаление лечится больше года и сопровождается изматывающей болью.

• Сухость. Жар парной слишком быстро испаряет защитную слезную пленку.

• Раздражение. Пот затекает под линзу, создавая стойкое ощущение инородного тела.

Когда срочно нужен врач:

Немедленно обратитесь к офтальмологу, если после бани глаз болит, зрение затуманилось или чувство соринки не проходит дольше 24 часов. Опасный акантамебный кератит вначале маскируется под обычное раздражение. Чем раньше врач осмотрит роговицу, тем быстрее и проще пройдет лечение.