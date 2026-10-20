Просыпаетесь с мешками под глазами? Врач раскрыла, какие популярные привычки оставляют на лице отеки

Припухшее лицо, мешки под глазами, ощущение тяжести в ногах – всё это портит и внешний вид, и самочувствие. Оказывается, что выведение жидкости могут блокировать скрытый стресс. В разговоре с "Радио 1" врач Касимова объяснила, что постоянный стресс требует от психики долгого восстановления, а времени на него, как правило, нет. Так бывает, например, когда приходится терпеть конфликты с руководством или жить в непростых отношениях с супругом.

– В современной психосоматике тело восстанавливается следующим образом: ночью организм воду накапливает, чтобы "переработать" напряжение прошедшего дня, а потом вода уходит естественным образом – это часть восстановления после стресса, – рассказала Касимова.

Как отметила психолог, ночное пробуждение или сон продолжительностью всего около четырёх часов могут помешать этому процессу. Цикл не успевает закончиться, и вода, по её словам, остаётся в организме.

Впрочем, отёки возникают не только по психосоматическим причинам. Иногда дело в том, как начинается ваше утро: завтрак пропускаете, а кофе пьёте уже по дороге на работу. Возможно, такой распорядок расходится с вашим хронотипом и не согласуется с работой гормональной системы. Вы уже встали, но организм пока продолжает спать, поэтому аппетита нет. Вот и приходится взбадриваться кофе, пояснила специалист.