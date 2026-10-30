Аптечный детектив: как вычислить рабочий витамин D среди "пустышек"

В разговоре с "Радио 1" медик рассказал, что набрать достаточное количество витамина D только за счет питания непросто. Как объяснил врач, даже продукты, специально обогащенные этим витамином, содержат небольшие его добавки.

– Редко встречаются люди, у которых хороший уровень витамина D без приема препаратов: он хорошо усваивается у них из пищи, а в рационе много продуктов с его высоким содержанием, – сказал Калинчев.

Калинчев связывает витамин D с работой иммунной защиты от вирусов и опухолей. Врач полагает, что его стоит принимать на протяжении всего года, определяя дозировку по анализам. В качестве средней суточной дозы специалист назвал 5–10 тысяч МЕ, уточнив, что конкретное количество подбирают с учетом результатов обследования.

Покупая витамин D, эндокринолог рекомендует остановиться на лекарственных препаратах. Он объясняет это тем, что такие средства проходят контроль, а состав нутрицевтиков не всегда проверяют на соответствие информации на упаковке.

Как отметил Калинчев, одна покупка может оказаться качественной, а следующая – "пустышкой". Именно поэтому лекарственную форму витамина D он считает более надежным вариантом: эти препараты проверяют.