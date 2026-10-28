Жгучий спаситель от соплей: врач раскрыл суперсилу обычного имбиря

В сезон простуд корень имбиря становится настоящей палочкой-выручалочкой. В нем много антиоксидантов, а также витаминов группы В и витамина С. При этом гастроэнтеролог, терапевт и медицинский блогер Доктор Ник, чье настоящее имя – Никита Харлов, рассказал "Радио 1", что главное достоинство имбиря связано вовсе не с витамином С.

– Это старое средство из еще растительной медицины. И основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду, – сказал эксперт.

Специалист также рассказал, что после сушки имбирь становится заметно слаще свежего, поэтому его часто добавляют в блюда как пряность. Однако самым сильным действием обладает именно свежий корень. Из-за терпкого вкуса наиболее безопасный способ его употребления – добавлять в чай.

С засахаренным имбирем, как объяснил врач, все неоднозначно: польза от него – 50 на 50. У половины людей полученная из углеводов энергия расходуется с толком, в том числе на противовоспалительный эффект. По утверждению Харлова, добавление салициловой кислоты может дополнительно помочь уменьшить воспаление, и организм начнет активно отдавать тепло. А вот у другой половины людей имбирь в сахаре способен лишь ухудшить ситуацию. Врач уточнил, что пока сложно заранее понять, чем объясняется такая разница: эти выводы опираются на реакции людей, передает Om1 Новосибирск.

Еще один совет Доктора Ника – не есть имбирь натощак. Как предупредил специалист, это может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.