От мачо до плаксы: диетолог рассказала, почему тофу лишает мужчин брутальности

За несколько последних десятилетий соевый сыр тофу стал привычным продуктом для вегетарианцев, спортсменов и поклонников здорового образа жизни. Как рассказала Маргарита Королева в беседе с "Радио 1", содержащиеся в тофу фитоэстрогены способны менять баланс гормонов у мужчин. По её словам, особенно это касается тех, кто ест соевый сыр регулярно.

– Речь идёт не о поддержке мужских половых гормонов, а о противоположном эффекте. Поэтому мужчины, которые зачастую любят и употребляют в рационе тофу, могут иметь нестабильный уровень тестостерона, – сказала медик.

Кроме того, диетолог заявила о вероятности гормонозависимых проблем, а также о снижении тестостерона при одновременном росте эстрогена. Королева описала это как потерю мужественности. Частое употребление такого продукта она также связала с факторами риска рака простаты, пишет Om1 Новосибирск.

В заключение специалист подчеркнула, что важнее соблюдать меру и учитывать индивидуальные гормональные риски, чем следовать моде на соевый белок.