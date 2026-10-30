Вы едите это часто, а зря: какой соевый продукт обвинили в провокации рака

Когда речь заходит о пользе тофу, обычно вспоминают белок, кальций и полезные вещества растительного происхождения. Но, как отмечают специалисты, есть и другая сторона, которую реклама обходит стороной, – возможное влияние на гормональный фон.

Маргарита Королева, кандидат медицинских наук, диетолог и руководитель клиники эстетической медицины, рассказала "Радио 1", что главное внимание стоит обратить на фитоэстрогены, содержащиеся в сое. По её утверждению, частое употребление тофу при наличии предрасположенности может быть связано с риском рака простаты у мужчин и молочной железы у женщин.

При этом специалист уточнила: она не называет сам тофу канцерогенным продуктом. По её словам, значение имеет сочетание нескольких обстоятельств – частого присутствия тофу в меню, повышенного уровня эстрогена и уже существующих факторов риска.

– Именно поэтому стоит говорить об умеренности, а не о полном запрете. Отдельно остановиться нужно на мужчинах, для которых тофу – не самый лучший продукт, потому как он будет увеличивать уровень фитоэстрогенов. Они могут привести к нестабильному уровню тестостерона, – сказала медик.

В то же время Королева отметила, что небольшие порции тофу позволяют получать белок, кальций, калий, магний и ненасыщенные жиры. Для большинства людей, у которых нет гормональных факторов риска, продукт, по её словам, безопасен. Главное – учитывать особенности своего организма и не делать тофу основой повседневного питания.