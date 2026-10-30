Здоровье

Инфаркт отменяется: врач назвал кофе тайным спонсором вашего здорового сердца

Кардиолог Ярослав Ашихмин нашел вкусный способ избежать серьезных проблем со здоровьем. По словам медика, от одной до четырех чашек кофе ежедневно могут снижать вероятность инфаркта и инсульта.

В беседе с изданием "Абзац" кардиолог отметил, что опасность бодрящего напитка нередко переоценивают. Как объяснил специалист, в крупных исследованиях у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек в день, отмечали более низкий риск инсульта и инфаркта.

Но слишком увлекаться кофе тоже не стоит, добавил кардиолог. Избыток напитка способен усиливать тревожность, приводить к привыканию и мешать продуктивно работать. Особенно внимательно к количеству кофе стоит относиться тем, кто чувствителен к кофеину.

При этом "Абзац" обращает внимание: пока исследования не дают оснований говорить, что кофе напрямую защищает от инфаркта и инсульта. Научные данные показывают лишь связь между умеренным употреблением напитка и меньшей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в сентябре 2022 года журнал European Journal of Preventive Cardiology опубликовал результаты исследования: у людей, выпивавших две-три чашки кофе в день, риск таких заболеваний оказался ниже. Однако наблюдательный характер работы не позволяет утверждать, что причина именно в напитке, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: VSE42.RU
Автор: Екатерина Редькина
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