Инфаркт отменяется: врач назвал кофе тайным спонсором вашего здорового сердца

В беседе с изданием "Абзац" кардиолог отметил, что опасность бодрящего напитка нередко переоценивают. Как объяснил специалист, в крупных исследованиях у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек в день, отмечали более низкий риск инсульта и инфаркта.

Но слишком увлекаться кофе тоже не стоит, добавил кардиолог. Избыток напитка способен усиливать тревожность, приводить к привыканию и мешать продуктивно работать. Особенно внимательно к количеству кофе стоит относиться тем, кто чувствителен к кофеину.

При этом "Абзац" обращает внимание: пока исследования не дают оснований говорить, что кофе напрямую защищает от инфаркта и инсульта. Научные данные показывают лишь связь между умеренным употреблением напитка и меньшей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в сентябре 2022 года журнал European Journal of Preventive Cardiology опубликовал результаты исследования: у людей, выпивавших две-три чашки кофе в день, риск таких заболеваний оказался ниже. Однако наблюдательный характер работы не позволяет утверждать, что причина именно в напитке, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".