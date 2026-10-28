Пожелтели зубы, и вы грешите на кофе? А зря – другой напиток оказался намного коварнее

Привычка пить чай каждый день может сильнее влиять на цвет зубов, чем регулярное употребление кофе. Почему тёмные пятна появляются даже при хорошем уходе за полостью рта и как уменьшить окрашивание, журналисту VSE42.RU рассказал главный врач и стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных" Андраник Тухарян.

По словам специалиста, особенно активно зубы могут окрашивать чёрный и зелёный чай. В этих напитках содержатся танины – дубильные вещества, а также растительные пигменты. Они взаимодействуют с белками зубной биоплёнки и способствуют появлению окрашенного налёта на поверхности зубов.

При этом дело не всегда в самих напитках. Как объяснил стоматолог, здоровая, гладкая и хорошо минерализованная эмаль практически не впитывает пигменты.

– Окрашивается не сам зуб, а зубной налет, сколы, микротрещины и дефектные края старых пломб, – отметил эксперт.

Почему зубы желтеют

После чая или кофе красящие вещества могут задерживаться на поверхности зубов и взаимодействовать с налётом. Если гигиена недостаточная, такие отложения становятся заметнее. На участках с повреждениями эмали и неровностями поверхности пигменты также могут удерживаться активнее.

Однако это вовсе не означает, что от любимых напитков нужно полностью отказаться.

Как уменьшить окрашивание зубов от чая и кофе

Стоматолог назвал несколько способов, которые помогут сократить контакт красящих веществ с поверхностью зубов.

1. Добавляйте в напиток молоко или сливки. Белок казеин, содержащийся в молоке, связывается с танинами и может уменьшать их взаимодействие с поверхностью зубов. Этот способ не гарантирует полного отсутствия пятен, но может снизить выраженность окрашивания.

2. Ополаскивайте рот водой. После чашки чая или кофе можно прополоскать рот обычной водой. Это помогает удалить часть оставшихся во рту пигментов и кислот. При этом стоит помнить, что вода не заменяет ежедневную чистку зубов.

3. Используйте для напитков трубочку. Так можно уменьшить контакт красящей жидкости с передней поверхностью зубов. Этот способ особенно актуален для холодного кофе и чая.

4. Регулярно проходите профессиональную гигиену. Специалист рекомендует делать её примерно раз в шесть месяцев. Во время процедуры удаляют налёт и зубной камень, которые могут влиять на внешний вид зубов. Конкретная частота посещений зависит от состояния полости рта и рекомендаций стоматолога.

Напомним, ранее стоматолог рассказал, какие домашние способы отбеливания зубов крайне опасны для эмали, и что должно быть в составе хорошей зубной пасты.