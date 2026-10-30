Заварил, съел, уснул: как быстро заварить кашу и незаметно отрастить себе диабет

Если вместо обычных каш регулярно есть те, которые достаточно быстро заварить, можно столкнуться с сахарным диабетом и хроническим воспалением, заявила в беседе с изданием "Абзац" диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, пользы от крупы после такой обработки не остается.

– В быстрозавариваемом виде крупа превращается в пустышку. После такой обработки в ней больше нет ни витаминов, ни микроэлементов. Главный компонент, который остается после подготовки такой каши, – сахар. Клетчатка при этом теряется, что повышает вероятность возникновения лишнего веса, инсулинорезистентности и сахарного диабета, – объяснила Мойсенко.

Как отметила врач, после такого завтрака голод возвращается уже через полчаса, а бодрость уступает место сонливости. Снова включиться в работу в таком состоянии совсем непросто. Кроме того, по словам диетолога, привычка каждый день есть быстрозавариваемые каши меняет микробиом, а это, в свою очередь, может привести к постоянным проблемам с ЖКТ.

При переработке клетчатки в этих кашах образуется сахар – те самые пустые углеводы. Именно простые углеводы запускают хроническое воспаление в кишечнике. Если микробиом меняется, воспалительный процесс никуда не уходит и продолжает вас сопровождать. Достаточно месяца таких завтраков, чтобы здоровый кишечник перестал быть здоровым, а другие микроэлементы больше не усваивались, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".