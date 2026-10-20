Скрытая угроза "здоровых" перекусов: почему диетические батончики и мюсли ведут к диабету

В беседе с Радио 1" диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина предупредила о вреде продуктов с маркировкой "ПП" и "диетический". По словам медика, за ними часто скрывается избыток сахара и калорий. Злаковые батончики содержат до 300–400 ккал в одной порции.

– Перекусы, которые мы считаем здоровыми, могут оказаться достаточно калорийными. Допустим, батончики – туда добавляют мёд, сироп, орехи, сухофрукты, которые достаточно калорийные, – отметила врач.

Также не стоит забывать про опасность фруктозы. Это не полезная замена сахару. Избыток фруктозы перерабатывается печенью в жир. Это провоцирует неалкогольную жировую болезнь печени, инсулинорезистентность и диабет второго типа, объяснила Пичугина.

Врач посоветовала не верить рекламным надписям "диетический", "полезный", "здоровое питание" на упаковке. Внимательно читайте состав и всегда проверяйте реальное содержание сахара, соли и жиров перед покупкой, передает Om1 Новосибирск.