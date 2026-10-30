Кладбище домашних коробок: какую опасность для здоровья таит кладовка со старым картоном

Как рассказал врач в беседе с изданием "Абзац", привычка хранить коробки от бытовой техники может обернуться аллергией и бронхиальной астмой. Такие проблемы со здоровьем могут представлять опасность для человека.

Как пояснил специалист, картонная упаковка, которую используют производители техники, впитывает влагу. Отсыревший материал создает отличные условия для роста плесени. По мере распространения грибка заметно повышается вероятность заболеваний дыхательных путей.

– Появление плесени ведет к возникновению аллергических реакций вплоть до бронхиальной астмы. Кроме того, от картона могут идти испарения, возникает риск выделения токсических веществ от типографской краски. Эти компоненты могут вызывать интоксикацию, – предупредил эксперт.

Кроме того, из-за пористой структуры в картоне скапливается много пыли и других загрязнений. В итоге это может привести к аллергическому риниту, синуситу и конъюнктивиту.

Слова специалиста подтверждают исследования итальянских ученых, проведенные в 2017 году. Используя сканирующую электронную микроскопию (SEM), исследователи установили, что клетки микроорганизмов и пыль действительно задерживаются в картонных волокнах и порах. Большинство бактерий в такой среде погибает, а вот плесень может прорастать внутри материала, если в помещении, где лежат коробки, держится влажность.