Плесень и колонии микробов: россиян предупредили о скрытой опасности термосов

Использование плохо промытого или недостаточно высушенного термоса может привести к аллергии или отравлению. Об этом терапевт Андрей Кондрахин рассказал в беседе с изданием "Абзац".

По словам врача, главная ошибка владельцев термосов – недостаточное внимание к гигиене. Остатки напитков и влага внутри емкости создают условия для размножения микроорганизмов. Особого ухода требует и пробка, особенно если она сделана из дерева: в ее структуре может задерживаться влага, способствующая появлению плесени.

– Если заливаем в термос кипяток, часть микробов погибнет, а другая часть может остаться. Кому-то вот этой оставшейся части микроорганизмов может быть достаточно, чтобы спровоцировать отравление и пищевую инфекцию <…> Споры плесени также чреваты аллергией, – пояснил Кондрахин.

Опасность не всегда удается заметить сразу. По словам специалиста, симптомы пищевой инфекции или аллергической реакции могут появиться спустя некоторое время, когда человек уже не связывает ухудшение самочувствия с содержимым термоса.

Отдельный риск возникает, если в емкости хранят супы и бульоны. Такая пища содержит питательные вещества, которые при подходящих условиях способствуют размножению бактерий.

– Пока вы ждете возможности открыть емкость, микробы уже наедятся и начнут потихоньку формировать свои колонии. Кишечная палочка, например, делится один раз в 11 минут пополам, а дальше демонстрирует экспоненциальный рост, – добавил специалист.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", способность термосов накапливать микробы подтверждают и лабораторные исследования. В 2023 году специалисты Института дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора изучили семь образцов термосов и бутылок. Анализ смывов с внутренних и наружных поверхностей показал, что количество микроорганизмов в отдельных образцах достигало 10 тысяч КОЕ. Наиболее выраженный рост колоний обнаружили в емкостях сложной конструкции, которые использовались много лет.