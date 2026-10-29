Зря тратили деньги на чиа и годжи: топ-5 модных суперфудов, не стоящих переплаты

"Суперфуд" – это маркетинговый термин, а не научный. Диетолог Анастасия Лебедева в беседе с изданием "Газета.Ru" назвала пять популярных продуктов, чья польза сильно преувеличена.

• Ягоды годжи. Не превосходят по свойствам обычную смородину, облепиху или чернику.

– Ягоды годжи часто рекламируют как мощный источник антиоксидантов, способный укреплять иммунитет, замедлять старение и помогать контролировать вес. На самом деле это питательные ягоды, но оснований считать их принципиально полезнее смородины, облепихи, черники и других привычных ягод нет, – отметила эксперт.

• Семена чиа. Содержат омега-3 и клетчатку. Легко заменяются более дешевыми семенами льна и орехами.

• Кокосовое масло. Богато насыщенными жирами. Это обычный пищевой жир, его потребление нужно строго контролировать.

• Спирулина. Содержит белок и минералы. Однако из-за мизерных порций реальная польза порошка для организма минимальна.

• Детокс-соки. Не очищают организм от токсинов (эту функцию выполняют печень и почки). При этом соки содержат много сахара и лишены полезной клетчатки.

Как отметила специалист, эти продукты можно оставить в рационе ради вкуса. Однако переплачивать за модное название и мнимый лечебный эффект не имеет смысла.