Уловки рекламы: пять «полезных» привычек, которые тайно ускоряют старение и разрушают печень

Как отметила кандидат медицинских наук в беседе с Pravda.Ru, слепое следование трендам здорового питания часто вредит обмену веществ и ведет к набору веса. Врач выделяет пять главных ошибок, которые совершают новички в ЗОЖ:

1. Увлечение растительным маслом. Оно калорийнее сливочного (около 900 ккал). Избыток омега-6 при дефиците омега-3 (из рыбы или льняного масла) провоцирует скрытое воспаление сосудов и суставов.

2. Выбор десертов "без сахара". Заменители в виде фруктозы или сиропов перерабатываются напрямую в печени. Их избыток быстро вызывает ожирение органа (гепатоз) даже у стройных людей.

3. Покупка обезжиренной "молочки" и фитнес-завтраков. Без жира кальций не усваивается. Для вкуса в такие продукты добавляют сахар и крахмал, а основу протеиновых перекусов часто составляет рафинированная мука.

4. Замена воды фруктовыми соками. Жидкая глюкоза без клетчатки вызывает резкие скачки сахара в крови. Это повреждает сосуды и формирует преддиабетическое состояние.

5. Жарка даже полезных продуктов. Аппетитная коричневая корочка – это результат гликирования белков. Данный процесс разрушает коллаген, делает ткани жесткими и ускоряет старение организма.

Важная деталь: Ежедневный избыток полезной овсянки и отрубей выводит из организма кальций и железо из-за действия фитиновой кислоты. Всегда внимательно читайте этикетки. Ингредиент на первом месте в составе определяет реальную пользу продукта.