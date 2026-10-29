"Я больше не дам это детям!": как хурма и сырая капуста губят детский животик

Педиатр Василькова объяснила россиянам, с какими осенними продуктами в детском меню лучше быть осторожнее. По словам врача, давая детям хурму, гранат и мандарины, важно следить за реакцией пищеварения.
С приходом осени детское меню пополняется сезонными продуктами с большим количеством витаминов. Но не со всеми стоит спешить: нужно учитывать особенности пищеварения, вероятность отравления и аллергических реакций. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщила Диния Василькова – доцент кафедры педиатрии и неонатологии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), главный внештатный специалист по педиатрии Челябинска.
В спелой хурме есть пищевые волокна, а вот недозревшие плоды с терпким вкусом способны оставлять неприятное ощущение во рту и провоцировать проблемы с пищеварением. Изредка после употребления хурмы, особенно если съесть много, в желудке образуются плотные комки пищевых волокон. Они могут стать причиной выраженной боли в животе, тошноты и рвоты. Для ребенка лучше выбирать мягкую спелую хурму и давать ее понемногу, убрав косточки, а при необходимости – и кожицу.
Органические кислоты в гранате способны раздражать воспаленную слизистую рта и усиливать неприятные ощущения у детей с чувствительным желудком. Если съесть много зерен, вздутие может стать сильнее.
Начиная с 6 месяцев гранат допустимо давать как пюре, но целые зерна малышам, особенно младше 4 лет, лучше не предлагать: ими легко подавиться.
Мандарины, как и другие цитрусовые, иногда провоцируют аллергию с покраснением кожи, крапивницей, зудом и отеком губ. Пробовать их ребенку можно только после 1,5 лет: сначала дать немного мякоти, а затем проследить за реакцией.
Из-за пищевых волокон в белокочанной капусте у некоторых детей сильнее образуются газы и вздувается живот. Если сырая капуста вызывает у ребенка неприятные ощущения, вместо нее можно дать тушеную или приготовленную на пару, постепенно увеличивая количество.
В тыкве много каротиноидов и пищевых волокон, однако при знакомстве с ней важно ориентироваться на возраст и переносимость: с 6 месяцев подойдет пюре, а примерно с 8–12 месяцев – мягкие кусочки, пояснила Василькова.
Если тыква горчит, есть ее не стоит: такой вкус может указывать на присутствие вещества, способного вызвать рвоту и боль в животе. Поэтому сначала лучше попробовать небольшой кусочек сырой мякоти. И сама тыква, и ее семена у некоторых детей вызывают аллергию.
При появлении сыпи, отека языка или губ, проблем с дыханием следует немедленно вызвать скорую помощь. Когда в детском меню слишком много продуктов с каротиноидами, кожа иногда на время становится желтоватой. Опасности это не представляет: обычно привычный цвет возвращается, если сократить долю таких продуктов в рационе.