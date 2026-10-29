"Я больше не дам это детям!": как хурма и сырая капуста губят детский животик

В тыкве много каротиноидов и пищевых волокон, однако при знакомстве с ней важно ориентироваться на возраст и переносимость: с 6 месяцев подойдет пюре, а примерно с 8–12 месяцев – мягкие кусочки, пояснила Василькова.

Если тыква горчит, есть ее не стоит: такой вкус может указывать на присутствие вещества, способного вызвать рвоту и боль в животе. Поэтому сначала лучше попробовать небольшой кусочек сырой мякоти. И сама тыква, и ее семена у некоторых детей вызывают аллергию.

При появлении сыпи, отека языка или губ, проблем с дыханием следует немедленно вызвать скорую помощь. Когда в детском меню слишком много продуктов с каротиноидами, кожа иногда на время становится желтоватой. Опасности это не представляет: обычно привычный цвет возвращается, если сократить долю таких продуктов в рационе.