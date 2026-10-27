Вместо белой улыбки – зияющая рана: топ-4 самых опасных метода отбеливания зубов

Популярные способы отбеливания зубов в домашних условиях могут обернуться повреждением эмали, повышенной чувствительностью и травмами дёсен. Средства, которые обещают сделать улыбку белее без похода к стоматологу, иногда дают обратный эффект. О том, какие методы особенно опасны и почему не стоит экспериментировать с зубами, журналисту VSE42.RU рассказал главный врач и стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных" Андраник Тухарян.

По словам специалиста, многие народные методы не столько отбеливают зубы, сколько воздействуют на эмаль и поверхностный налёт. При регулярном использовании некоторые из них способны постепенно повреждать защитный слой зуба.

– Большинство "народных" методов не отбеливают эмаль, а систематически разрушают её, – отметил врач.

Одним из опасных средств стоматолог назвал лимонный сок. Его иногда используют для осветления зубов, однако кислоты могут навредить эмали. Они вызывают химическую деминерализацию – потерю минеральных веществ, необходимых для прочности зубной ткани. При регулярном воздействии это может привести к эрозии эмали и повышенной чувствительности зубов.

Не менее осторожно следует относиться к активированному углю и пищевой соде. Эти средства действуют преимущественно механически: помогают удалять поверхностный налёт, из-за чего зубы могут временно казаться светлее. Однако абразивные частицы способны повреждать поверхность эмали.

– Царапины на эмали в дальнейшем приведут к еще более быстрому и глубокому окрашиванию, – уточнил эксперт.

Отдельно Тухарян рассказал о мисваке – палочке из древесины, которую используют для чистки зубов. Она действительно может помогать удалять поверхностный налёт благодаря волокнам и обладает естественными антисептическими свойствами. Однако изменить природный цвет эмали мисвак не способен. При неаккуратном использовании палочка также может травмировать дёсны.

Ещё один популярный вариант – отбеливающие полоски, которые продаются в магазинах. По словам стоматолога, при их использовании есть риск раздражения и химического ожога дёсен.

– Отбеливающие полоски из масс-маркета: имеют неконтролируемую концентрацию пероксидов, часто сползают, вызывая химический ожог десны и дают неравномерный пятнистый результат, – заключил специалист.

Напомним, ранее стоматолог рассказал, что должно быть в составе хорошей зубной пасты, и какие ежедневные привычки незаметно уничтожают эмаль.