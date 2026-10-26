Секрет идеальной зубной пасты – на упаковке: стоматолог объяснил, на что смотреть

Главный врач и стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных" Андраник Тухарян назвал журналисту VSE42.RU характеристики хорошей зубной пасты.

По словам врача, первое, на что стоит обратить внимание, – содержание фторидов. Именно соединения фтора имеют доказанную эффективность в профилактике кариеса: они укрепляют эмаль и повышают её устойчивость к воздействию кислот. Для ежедневного применения взрослым специалист рекомендует выбирать пасты с концентрацией фторидов от 1000 до 1450 ppm. В составе они могут обозначаться как Sodium Fluoride (фторид натрия), Amine Fluoride / Olaflur (аминофторид) или Sodium Monofluorophosphate (монофторфосфат натрия).

Не менее важен индекс абразивности (RDA) – показатель того, насколько интенсивно паста механически воздействует на эмаль. По словам стоматолога, для ежедневного ухода обычно подходят средства с умеренной абразивностью.

– RDA до 70–80: идеальный баланс для ежедневного ухода, который безопасно очищает налет и не повреждает эмаль. RDA от 100 и выше: интенсивные или "отбеливающие" пасты. Они эффективно счищают пигментный налет от кофе и сигарет, но использовать их постоянно нельзя, – подчеркнул специалист.

Как уточнил эксперт, пасты с высоким уровнем абразивности применяют короткие курсами (по 2–3 недели), иначе можно истончить эмаль и спровоцировать гиперчувствительность.

Если зубы реагируют на холодное, горячее или кислое, стоит искать в составе специальные компоненты для снижения чувствительности. К ним относятся нитрат калия (Potassium Nitrate), цитрат калия, аргинин и гидроксиапатит.

– Они "запечатывают" открытые дентинные канальцы или блокируют передачу нервного импульса, быстро снимая неприятные ощущения, – объяснил врач.

Отдельная категория – пасты с растительными экстрактами. Кора дуба, шалфей, ромашка и бисаболол помогают при проблемах с деснами – они оказывают мягкое вяжущее и антисептическое действие, снижая отечность и кровоточивость.

– Однако важно помнить, что травяные пасты не заменяют противокариозное действие фторидов, поэтому их лучше чередовать с базовой фторсодержащей пастой, – заключил стоматолог.

Напомним, ранее стоматолог рассказал кузбассовцам, какие повседневные привычки незаметно уничтожают зубы.