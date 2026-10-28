Занимаемся на морозе с умом: как тренироваться зимой, чтобы вызывать восхищение, а не скорую

В беседе с "Радио 1" заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, терапевт и кардиолог Юрий Серебрянский подчеркнул, что зимой во время уличных тренировок важно следить за тем, как вы себя чувствуете. По его словам, людям с ишемической болезнью сердца нужно быть особенно осторожными. Как пояснил специалист, тренировки на морозе могут обернуться не только болями в области сердца, приступом стенокардии, но и инфарктом.

– С одной стороны – воздействие холода, а с другой – идёт воздействие физической нагрузки, – сказал медик.

Прежде чем начинать занятия на улице, Серебрянский предложил обсудить это с врачом и сделать электрокардиограмму. Особенно актуален этот совет для людей, которые уже проходят лечение ишемической болезни сердца. Если появляются боль, одышка или сбои сердечного ритма, кардиолог также советует обратиться к специалисту.